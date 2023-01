Die Seeländerin hat an den Australian Open noch nie die 3. Runde erreicht. Diesmal ist sie klare Favoritin.

Diesmal will Teichmann endlich länger in Melbourne bleiben

Legende: Hat in Melbourne insgesamt erst einen Sieg auf dem Konto Jil Teichmann. Freshfocus/Thomas Schreyer

Zum Auftakt der Australian Open hatte Jil Teichmann (WTA 33) am Montag für den einzigen Schweizer Sieg gesorgt. Während Stan Wawrinka und Marc-Andrea Hüsler die erste Hürde nicht meisterten, zog die Seeländerin nach einem umkämpften Startsatz gegen Harriet Dart (WTA 96) souverän in die 2. Runde ein.

Oft ist ihr dies an Grand-Slam-Turnieren noch nicht gelungen. Vor einem Jahr hatte Teichmann in Melbourne erstmals den Sprung in die 2. Runde geschafft, wo sie gegen Victoria Asarenka allerdings nur 3 Games gewann. Es war erst ihr zweiter Sieg überhaupt beim ersten Major-Turnier des Jahres.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie die Partie von Jil Teichmann gegen Lin Zhu in der Nacht auf Mittwoch ab 01:00 Uhr im Livestream auf srf.ch/sport und in unserer Sport App. Eine Teilaufzeichnung des Spiels zeigen wir ab 09:00 Uhr auf SRF zwei.

Siegerin winkt Premiere

Diesmal liegt die Favoritenrolle in Runde 2 klar bei der Schweizerin. Sie trifft auf die Chinesin Lin Zhu, die Nummer 87 der Welt. Ende 2021 gewann die 28-Jährige ein WTA-Challenger-Turnier in Seoul. Es ist der mit Abstand grösste Einzelerfolg in der Karriere der Rechtshänderin, die ansonsten vornehmlich auf Stufe ITF spielt.

In Sachen Grand-Slam-Turniere hat Zhu an den Australian Open die beste Bilanz vorzuweisen. Zwar stand sie an allen vier Majors mindestens einmal im Hauptfeld. In Melbourne ist sie nun aber bereits zum 6. Mal mit dabei. Wie Teichmann hat aber auch für die Chinesin jeweils spätestens die 2. Runde Endstation bedeutet.

Die Bilanz von Teichmann und Zhu an den Australian Open:

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Teichmann Q1 Q1 Q1 1 1 2 Zhu 1 1 1 2 2 Q1

Am Mittwoch winkt der Siegerin des Zweitrunden-Duells also eine Premiere. Was erwartet Teichmann von ihrer Gegnerin? «Sie spielt wie alle Chinesinnen: schnell und flach.» Findet die Schweizerin gegen die aggressive Spielweise ihrer Gegnerin ein Rezept, könnten die Australian Open auch für Teichmann noch zum «Happy Slam» werden.