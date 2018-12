Die Romande muss in Shenzhen die Segel streichen. Auch für Vögele ist das Turnier in Auckland nach Runde 1 beendet.

Timea Bacsinszky (WTA 191) ist mit einer Niederlage in die neue Saison gestartet. Die Waadtländerin zog am WTA-Turnier im chinesischen Shenzhen in der Startrunde gegen die Russin Maria Scharapowa (WTA 29) den Kürzeren.

Nach einem hart umkämpften zweiten Satz verlor Bacsinszky nach 1:42 Stunden Spielzeit gegen die 31-jährige Russin 2:6, 6:7 (3:7). Beim Stand von 5:3 und 30:15 war die Lausannerin nur zwei Punkte vom Satzausgleich entfernt.

Sorribes für Vögele zu stark

Auch Stefanie Vögele (WTA 83) kassierte zum Saisonauftakt eine Niederlage. Die 28-jährige Aargauerin verlor am WTA-Turnier in Auckland ihre Partie der 1. Runde gegen die im Ranking schlechter positionierte Spanierin Sara Sorribes (WTA 86) 5:7, 3:6.