Tennisspielerin Harriet Dart hat mit einer Geruchsbeschwerde beim WTA-Turnier in Rouen für Aufsehen gesorgt.

Während dem Seitenwechsel gegen Loïs Boisson klagte die Britin im Vorbeigehen am Schiedsrichterstuhl: «Können Sie ihr sagen, dass sie Deodorant benutzen soll? Sie riecht wirklich schlecht.»

Was Dart womöglich in diesem Moment nicht ganz klar war: Die harsche Äusserung war über Mikrofone am Rand des Courts gut zu vernehmen. Nach der 0:6, 3:6-Pleite bat die 28-Jährige für ihren Aussetzer beim Erstrunden-Aus gegen ihre Gegnerin um Entschuldigung.

Mit Humor genommen

«Es war eine Bemerkung im Eifer des Gefechts, die ich wirklich bereue», schrieb Dart bei Instagram. «So möchte ich mich nicht verhalten, und ich übernehme die volle Verantwortung. Ich habe grossen Respekt vor Loïs und davor, wie sie heute aufgetreten ist. Ich werde daraus lernen.»

Ihre 21-jährige Kontrahentin nahm den Vorfall mit Humor. Ebenfalls auf Instagram postete die Französin eine Foto-Montage von sich mit einem Deo in der Hand – mit dem Hinweis an eine bekannte Körperpflegemittel-Marke, dass wohl eine Kooperation nötig sei.

