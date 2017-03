Golubic gegen Keys chancenlos

Heute, 21:58 Uhr, aktualisiert um 22:28 Uhr

Viktorija Golubic verliert in der 2. Runde des WTA-Turniers in Miami gegen die amerikanische Weltnummer 9 Madison Keys klar und deutlich in zwei Sätzen.

Die Schweizer in Daysession Stan Wawrinka bestreitet sein Erstrunden-Match in Miami gegen Horacio Zeballos (Arg) am Samstag um 16:00 Uhr Schweizer Zeit. Die Partie von Roger Federer gegen Frances Tiafoe (USA) dürfte um ca. 19:30 Uhr Schweizer Zeit beginnen. Golubic unterliegt Keys mit 1:6, 2:6.

Die Zürcherin schwächelte vor allem beim Service. Nach nur 67 Minuten war die Machtdemonstration von Madison Keys vorbei: Mit einem diskussionslosen 6:1, 6:2 zog die amerikanische Weltnummer 9 in die 3. Runde ein – und beendete das Miami-Abenteuer von Viktorija Golubic. Die Zürcherin hatte nicht nur mit einer stark aufspielenden Gegnerin, sondern auch mit dem eigenen Service zu kämpfen. Die 24-Jährige musste Keys 15 Breakchancen zugestehen, gab 5 Mal ihren Service ab und beging 6 Doppelfehler. Bei 1. Aufschlag gewann Golubic lediglich 47 Prozent der Punkte. Bereits zuvor war mit Belinda Bencic die 2. Schweizerin im Frauen-Tableau gescheitert. Die Schweizer Hoffnungen in Miami liegen nun voll und ganz auf Roger Federer und Stan Wawrinka. Wonderful touch from @Madison_Keys! #MiamiOpen pic.twitter.com/VlpOeGGDCo — WTA (@WTA) 24. März 2017 .@Madison_Keys eases past Golubic 6-1, 6-2 in @MiamiOpen Second round! pic.twitter.com/yre4lQohmf — WTA (@WTA) 24. März 2017

nipf