Unvergessen der Moment, als Francesca Schiavone nach ihrem Finalsieg über die Australierin Samantha Stosur an den French Open 2010 die rote Asche von Paris küsste. Am Mittwoch gab die 38-jährige Italienerin nun ihren Rücktritt vom Spitzensport bekannt.

Italienische Tennis-Geschichte geschrieben

Zum Zeitpunkt ihres Triumphes an Roland Garros war Schiavone die erste Spielerin ihres Landes, die einen Grand-Slam-Titel holen konnte. 2015 zog Landsfrau Flavia Pennetta an den US Open nach.

Ihre beste Weltranglisten-Position erreichte Schiavone im Januar 2011, als sie die Nummer 4 wurde. In ihrer 22-jährigen Profilaufbahn errang die Italienerin acht WTA-Einzeltitel, den ersten 2007 in Bad Gastein. Ihren letzten Match bestritt Schiavone im Juli in Gstaad.