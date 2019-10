Der Einsatz von Belinda Bencic in ihrem 2. Gruppenspiel an den WTA Finals in Shenzhen ist nicht in Gefahr. Die Ostschweizerin kann am Dienstag trotz Fussproblemen gegen die Tschechin Petra Kvitova antreten (13:00 Uhr SRF zwei). Dem Fuss gehe es viel besser, sagte Vater und Coach Ivan Bencic am Tag nach der Auftaktniederlage seiner Tochter gegen Ashleigh Barty. «Belinda wird bereit sein.»