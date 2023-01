Belinda Bencic (WTA 13) steht beim WTA-500-Turnier im australischen Adelaide in der Runde der letzten 4.

Im Viertelfinal ringt die Schweizerin die Weltnummer 4 Caroline Garcia nach fast 2 Stunden mit 6:2, 3:6, 6:4 nieder.

Bencics Gegnerin im Halbfinal ist Veronika Kudermetowa (WTA 9). SRF zwei überträgt die Partie am Freitagmorgen um 09:00 Uhr live.

Belinda Bencic erfreut sich weiter einer exzellenten Frühjahresform. Beim sehr stark besetzten Turnier in Adelaide fand mit Caroline Garcia auch eine der besten Spielerinnen des vergangenen Jahres keinen Weg, um die Schweizerin zu besiegen. Die Weltnummer 4 aus Frankreich vermochte Bencic zwar einen Satz abzunehmen, im entscheidenden Durchgang behielt die um 9 Ränge schlechter klassierte Ostschweizerin aber die Oberhand.

Hin und Her im 3. Satz

Nachdem Bencic den 1. und Garcia den 2. Umgang jeweils souverän für sich entschieden hatten, entwickelte sich im 3. Satz ein Abnützungskampf, den die Schweizerin trotz Rückschlägen für sich entscheiden konnte. Beim Stand von 2:1 glückte Bencic das Break, allerdings konterte Garcia umgehend und glich das Geschehen kurz darauf wieder aus.

Weil Bencic es in der Folge als Aufschlägerin jeweils schaffte vorzulegen, erhöhte sich der Druck auf ihre Gegnerin mit jedem Game. Beim Stand von 4:5 leistete sich Garcia den einen oder anderen Fehler zu viel und bot Bencic die Chance zum Matchgewinn. Gleich bei ihrer ersten Möglichkeit nahm die Schweizerin das Heft in die Hand, dominierte den Ballwechsel und holte sich den Sieg.

Nächste hohe Hürde am Freitag

Damit bleibt Bencic im Rennen um ihren 6. Titel auf der WTA-Tour. Einen nächsten Schritt dazu will die 25-Jährige am Freitag machen. Im Halbfinal bekommt es die Olympiasiegerin mit Veronika Kudermetowa zu tun. Gegen die russische Weltnummer 9 führt die Schweizerin im Head-to-Head knapp mit 5:4. Das letzte Duell entschied Bencic im vergangenen Jahr beim Rasenturnier in Berlin in 3 Durchgängen für sich.