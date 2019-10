Der Ostschweizerin fehlt in Moskau noch ein Sieg zum Final-Einzug und damit zur Qualifikation für die WTA Finals in Shenzhen.

Belinda Bencic hat gegen Kirsten Flipkens mit 7:6 (10:8), 6:1 gewonnen und zieht damit in den Halbfinal vom WTA-Turnier in Moskau ein. Damit ist sie nur noch einen Sieg vom Finaleinzug und der Qualifikation für die WTA Finals der besten 8 Spielerinnen in Shenzhen entfernt.

Gegen die belgische Qualifikantin zeigte Bencic 2 Gesichter. Während sie den 2. Satz souverän mit 6:1 nach Hause brachte, hatte der 1. Umgang mit einem 1:4-Rückstand für die Ostschweizerin äusserst schlecht begonnen.

Enges Tiebreak

Anschliessend drehte die 22-Jährige aber auf. Beim Stand von 6:5 schlug sie gar für den Satz auf. Bencic brachte ihren Aufschlag jedoch nicht durch und die beiden Spielerinnen mussten ins Tiebreak.

Dort lieferten sie sich ein äusserst packendes Duell. Sowohl die Belgierin als auch die Schweizerin hatten 2 Satzbälle, wovon Bencic ihre 2. Chance für die Entscheidung zum 10:8 nutzen konnte.

Live-Hinweis SRF zeigt den Halbfinal von Belinda Bencic am Samstag um 12:00 Uhr live auf SRF zwei und in der SRF Sport App.

Nun gegen Mladenovic

Im Halbfinal trifft Bencic am Samstag auf Kristina Mladenovic (WTA 45). Die Französin besiegte Kiki Bertens und steht zum 2. Mal in diesem Jahr in einem Halbfinal. Gegen Mladenovic verlor Bencic bis jetzt 3 von 4 Duellen, zuletzt am Turnier in Rom im Mai.

Will Bencic die Qualifikation für die WTA Finals noch schaffen, muss sie sich bis in den Final vorkämpfen. In diesem Fall würde sie Serena Williams von der 8. Position im Jahresranking verdrängen.

WTA-Turnier Moskau Resultate

Sendebezug: Radio SRF 3, Abendbulletin, 16.10.2019 ,16:33 Uhr.