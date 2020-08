Eine bestens aufgelegte Jil Teichmann bezwingt Shelby Rogers im Halbfinal des WTA-Turniers in Lexington mit 6:3, 6:2.

Halbfinal-Erfolg in Lexington

Kaum hatte der Halbfinal beim WTA-Turnier in Lexington begonnen, lag Jil Teichmann bereits mit Break in Rücklage. Es sollte jedoch das erste und letzte Mal bleiben, dass sich ihre Gegnerin Shelby Rogers eine Führung erspielte. Denn ab dem 0:1 im Startsatz übernahm die Schweizerin das Kommando.

Final am Sonntag live auf SRF zwei Verfolgen Sie den Final des WTA-Turniers in Lexington mit Jil Teichmann live auf SRF zwei und in der SRF Sport App. Los geht's um 17:05 Uhr Schweizer Zeit.

Insgesamt 6 Breaks für Teichmann

Die 23-jährige Teichmann zeigte vor allem beim Return und in der Defensive eine überzeugende Leistung. So brachte die Bielerin des Öfteren einen Extra-Ball zurück und erzwang so Fehler von Rogers.

Legende: Hat die Chance auf ihren 3. WTA-Titel Jil Teichmann. Getty Images

Im 1. Durchgang reichten Teichmann 2 Breaks zur Satzführung. Im 2. Umgang konnte die Schweizerin ihrer Gegnerin gleich 4 Mal den Service abnehmen – ein letztes Mal zum vorentscheidenden 5:2.

3. Final – 3. Titel?

Im Final im Bundesstaat Kentucky bekommt es Teichmann mit Jennifer Brady (WTA 49) zu tun. Die US-Amerikanerin setzte sich klar gegen ihre Landsfrau Cori Gauff durch.

Für Teichmann wird es die 3. Final-Teilnahme auf WTA-Stufe sein, die 1. auf Hartplatz. Ihre ersten beiden Finals konnte sie im Vorjahr in Prag und Palermo gewinnen.