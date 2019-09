Halbfinal-Out in Guangzhou

Viktorija Golubic (WTA 73) unterliegt im Halbfinal von Guangzhou Samantha Stosur (WTA 129) 6:2, 6:7, 1:6.

Gegen den US-Open-Champion von 2011 baut Golubic nach starkem Start kontinuierlich ab.

Trotz dem Out wird die Zürcherin im WTA-Ranking Plätze gutmachen und in etwa auf Rang 65 vorstossen.

Der Knackpunkt der Partie war das Tiebreak im 2. Satz gewesen. Viktorija Golubic hatte sich gerade von einem Breakrückstand zurückgekämpft und das Momentum eigentlich auf ihre Seite geholt. In der Kurzentscheidung geriet die 26-Jährige schnell 1:5 in Rücklage. Auch da kam sie noch einmal zurück, ehe sie den 2. Satz doch noch abgeben musste (7:4).

Im 3. Durchgang konnte sie nur zu Beginn mithalten und ein frühes Break noch zum 1:1 ausgleichen. Dann war der Faden gerissen – zudem stellte Samantha Stosur ihre Fehlerflut aus den ersten Sätzen endgültig ab und konnte nach 2:17 Stunden ihren zweiten Matchball verwerten.

Wieder die Schweizer Nummer 2

Zu Beginn der Partie hatte Golubic ihr australisches Gegenüber vor allem mit ihrem Aufschlag dominieren können: Im 1. Satz waren 90% ihrer ersten Aufschläge im Feld, bei den restlichen 10% punktete sie nach zweitem Aufschlag immer.

Trotz dem Out kann die Zürcherin auf eine erfolgreiche Woche zurückblicken: Erstmals seit 2017 stand sie wieder in einem Halbfinal auf der WTA-Tour. Im Ranking wird sie einige Plätze gutmachen und sich in etwa auf Rang 65 verbessern. Damit wird sie hinter Belinda Bencic und vor Jil Teichmann wieder die Schweizer Nummer 2 sein.

Sendebezug: Radio SRF 3, Nachmittagsbulletin, 18.09.19, 16:00 Uhr