Wimbledonsiegerin Rybakina und Australian-Open-Champion Sabalenka stehen am WTA-1000-Turnier von Indian Wells im Final.

Halbfinals WTA in Indian Wells

Jelena Rybakina (KAZ) gewann im Halbfinal gegen die durch eine Rippenprellung gehandicapte Weltranglisten-Erste Iga Swiatek (POL) mit 6:2, 6:2. Aryna Sabalenka (BLR) setzte sich gegen die Griechin Maria Sakkari mit 6:2, 6:3 durch.

Damit kommt es im Final zur Neuauflage des Endspiels der Australian Open in diesem Jahr, welches Sabalenka für sich entscheiden konnte. Für beide ist es die Final-Premiere in Indian Wells.

Rybakina erneut stärker als Swiatek

«Das wird gross», sagte Sabalenka, die 2019 im Doppel den Titel geholt hatte. «Dieses Turnier fühlt sich an wie ein Grand Slam. Ich will diesen Pokal wirklich auch als Einzel-Champion halten.» Die Weltnummer 2 aus Belarus hat von 18 Spielen in diesem Jahr nur eines verloren.

00:57 Video Sabalenka - Sakkari: die wichtigsten Ballwechsel Aus Sport-Clip vom 18.03.2023. abspielen. Laufzeit 57 Sekunden.

Rybakina, welche Swiatek bereits an den Australian Open Anfang Jahr geschlagen hatte, meinte nach ihrem Halbfinal-Sieg: «Wenn ich so spiele wie heute, habe ich alle Chancen.» Der Final findet am Sonntagabend Schweizer Zeit statt.