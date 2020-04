Belinda Bencic ist beim «Mutua Madrid Open Virtual Pro» im Viertelfinal ausgeschieden. Sie schlug sich gegen Kiki Bertens an der Konsole aber achtbar.

Bencic scheitert an souveräner Bertens

In ihren beiden Gruppenspielen (jeweils auf 3 gewonnene Games) hatte Kiki Bertens kein einziges Game abgegeben und zweimal 3:0 gewonnen. Im Viertelfinal beim «Mutua Madrid Open Virtual Pro» sah sich die Niederländerin gegen Belinda Bencic aber grösserer Gegenwehr ausgesetzt.

Bertens läuft es in Madrid

Bis zum 5:4 für Bertens (gespielt wurde ein Satz auf 6 gewonnene Games) hielten beide Spielerinnen an der Konsole ihren Aufschlag. Dann glückte der Weltnummer 7 das einzige Break der Partie zum Sieg und Einzug in den Halbfinal. Bertens ist übrigens in Madrid die «Titelverteidigerin». Im Vorjahr hatte sie beim «richtigen» Turnier triumphiert.

«Immerhin konnte ich 4 Games gewinnen. Das ist mehr, als ich erwartet habe», bilanzierte Bencic nach ihrem knappen Out.