Nach dem Titelgewinn im Vorjahr scheidet Belinda Bencic beim WTA-Turnier in Dubai bei erster Gelegenheit aus.

In der 1. Runde von Dubai

Für Belinda Bencic (WTA 4) hat es in Dubai eine Enttäuschung abgesetzt. Die Ostschweizerin musste sich in der 1. Runde Anastasia Pawljutschenkowa (WTA 31) letztlich klar mit 6:1, 1:6, 1:6 geschlagen geben.

In der Weltrangliste wird Bencic durch das frühe Ausscheiden an Boden einbüssen. Im Vorjahr hatte sie das Turnier in den Vereinigten Arabischen Emiraten gewonnen. Nun fallen ihr 845 Punkte aus der Wertung, womit sie im Ranking auf Rang 9 zurückfällt.

Blackout nach Blitzstart

Zu Beginn der Partie hatte wenig auf eine derart deutliche Niederlage für die Schweizerin hingedeutet. Erst beim Stand von 4:0, 40:0 aus Sicht von Bencic buchte ihre russische Gegnerin ihren ersten Punkt. Der 1. Durchgang war zu diesem Zeitpunkt längst entschieden.

Danach riss der Faden bei der 22-Jährigen aber komplett. Ihre Aufschlagquote sank unter die 50-Prozent-Marke. Bis zum Ende der Partie konnte Bencic nur noch gerade 2 Gamegewinne verbuchen. Beide davon kamen durch Breaks zustande.