Die Schaffhauserin besiegt die Chinesin beim WTA-Turnier in Hua Hin mit 6:3, 6:1 und zieht in die Viertelfinals ein.

Legende: Sorgte für eine Überraschung Leonie Küng. Freshfocus

Am Montag hatte Leonie Küng mit dem Zweisatz-Erfolg gegen die Thailänderin Patcharin Cheapchandej ihren 1. Sieg im Haupttableau eines WTA-Turniers gefeiert. Im Achtelfinal sorgte die Schaffhauserin, die sich durch die Qualifikation gespielt hatte, nun für einen noch grösseren Coup.

1. Sieg gegen Top-100-Spielerin

Küng (WTA 283) setzte sich überraschend mit 6:3 und 6:1 gegen die an Nummer 7 gesetzte und klar favorisierte Chinesin Zhu Lin (WTA 70) durch und feierte ihren 1. Erfolg gegen eine Top-100-Spielerin. Nach einer umkämpften Startphase gewann die Schweizerin 9 der letzten 11 Games.

Für Küng war es nach den beiden Erfolgen in der Qualifikation bereits der 4. Sieg in Folge im thailändischen Badeort. Die 19-Jährige hat dabei noch keinen Satz und erst 15 Games abgegeben.

Die nächste Chinesin wartet

In den Viertelfinals trifft Küng auf Qiang Wang (WTA 27). Die Chinesin hatte zuletzt an den Australian Open in Melbourne für Aufsehen gesorgt, als sie in der 3. Runde Serena Williams ausschaltete.