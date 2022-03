Belinda Bencic ist am WTA-1000-Turnier von Indian Wells in der 2. Runde ausgeschieden. Die Schweizerin unterlag Kaia Kanepi aus Estland mit 4:6 und 3:6.

Legende: Zweitrunden-Niederlage in Kalifornien Belinda Bencic (hier beim Training). Imago / Zuma Wire (Archiv)

Für Bencic (WTA 25) lief in Kalifornien nur in den ersten Minuten alles glatt. Sie führte 4:2, bevor sie vor allem beim eigenen Service viel Mühe bekundete. Sie musste ihren Service gegen Kanepi (WTA 63) gleich viermal abgeben. 8 Doppelfehler und nur 37 Prozent der Punkte bei 2. Aufschlägen zeigen, wo bei der 25-jährigen Ostschweizerin, die in der 1. Runde ein Freilos genossen hatte, die Probleme lagen.

Nach 81 Minuten war die erste Niederlage im zweiten Duell mit der 36-jährigen Estin auf der WTA-Tour perfekt. Beim ersten Aufeinandertreffen in Wimbledon 2019 hatte die Schweizerin ihrer Gegnerin nur gerade vier Games überlassen.

Golubic als einzige Schweizerin noch dabei

Bencic kassiert die zweite Niederlage in Folge. Bei ihrem letzten Auftritt in Indian Wells vor drei Jahren hatte sie die Halbfinals erreicht. Als letzte im Turnier verbliebene Schweizerin tritt am Samstagabend Viktorija Golubic in Indian Wells an. Sie spielt gegen die Kasachin Julia Putinzewa.

Raducanu weiter, Pliskova out

Emma Raducanu feierte derweil ihren erst 2. Sieg im Jahr 2022. Die britische US-Open-Gewinnerin rang die Französin Caroline Garcia in drei Sätzen nieder. Ausgeschieden ist die ehemalige Weltnummer 1 Karolina Pliskova. Die an Nummer 7 gesetzte Tschechin unterlag Teichmann-Bezwingerin Danka Kovinic (MNE) nach zweieinhalb Stunden.