Indian Wells Frauen - Golubic ringt Putinzewa nieder

Viktorija Golubic steht am WTA-1000-Turnier von Indian Wells in der 3. Runde. Die Zürcherin rang die Kasachin Julija Putinzewa in 2:24 Stunden mit 6:3, 2:6, 6:4 nieder.