Timea Bacsinszky kommt beim ITF-Turnier in Nantes zum ersten Turniersieg im Einzel seit April 2016.

ITF-Turnier in Nantes

Überzeugte in Frankreich

Die Waadtländerin (WTA 238) schlug im Final des mit 25'000 Dollar dotierten Events der zweithöchsten Tour die Französin Amandine Hesse (WTA 224) mit 6:4, 3:6, 6:1. Auf ITF-Niveau war es der 13. Turniersieg für die 29-Jährige, auf der WTA-Tour triumphierte sie 4 Mal.

Grosser Prüfstein in Limoges

In der kommenden Woche spielt Bacsinszky erneut in Frankreich. In Limoges bestreitet sie das WTA-Turnier der 125K-Serie und beginnt mit dem Duell gegen die als Nummer 2 gesetzte Einheimische Alizé Cornet (WTA 46).