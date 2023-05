Jelena Rybakina profitiert im Final des WTA-1000-Turniers in Rom von der Aufgabe ihrer Gegnerin Anhelina Kalinina.

Erst Regen, dann Forfait: Rybakina triumphiert in Rom

Jelena Rybakina (WTA 6) führte im Final von Rom mit 6:4 und 1:0, ehe ihre Kontrahentin Anhelina Kalinina (WTA 47) unter Tränen aufgeben musste. Die überraschende Finalistin aus der Ukrainerin, die während des Turniers im «Foro Italico» mehrere Marathonmatches bestritten hatte, liess erst noch den Arzt aufs Feld kommen. Doch eine Verletzung am linken Oberschenkel zwang sie schliesslich zum Forfait.

«Es tut mir wirklich leid für Anhelina, die eine Freundin ist. Ich wünsche ihr gute Besserung», sagte Rybakina, als sie weit nach Mitternacht ihre Trophäe in Empfang nahm.

Legende: Triumph zur späten Stunde Jelena Rybakina mit der Trophäe in Rom. imago images/NurPhoto

Rybakina als Grand-Slam-Anwärterin in Paris

Für Rybakina, die im Januar den Final der Australian Open erreicht hatte, war es der 5. Titel ihrer Karriere und den 2. in diesem Jahr nach ihrem Sieg in Indian Wells gegen Aryna Sabalenka. Damit gehört sie zu den Favoritinnen bei den French Open, die am 28. Mai beginnen.

In der Weltrangliste wird die 23-jährige Rybakina auf Platz 4 vorrücken, ihre bisher beste Klassierung.