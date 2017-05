Kein Exploit für Bacsinszky

Timea Bacsinszky zog im Achtelfinal von Rom gegen die favorisierte Karolina Pliskova mit 1:6 und 5:7 den Kürzeren. Die Tschechin bedeutete für Bacsinszky bereits in Indian Wells Endstation.

Bacsinszky auf verlorenem Posten 0:59 min, vom 18.5.2017

Timea Bacsinszky scheitert beim ATP-1000-Turnier von Rom im Achtelfinal. Gegen die Weltranglisten-Dritte Karolina Pliskova bleibt die 27-jährige Waadtländerin weitestgehend chancenlos und verliert 1:6, 5:7.

Déjà-vu für Bacsinszky

Pliskova hatte die Schweizerin schon im Achtelfinal von Indian Wells im März gestoppt. Damals gab Bacsinszky beim Stand von 1:5 mit starken Schmerzen im Handgelenk auf.

Aufwärtstendenz stimmt positiv

Trotz der 3. Niederlage im 5. Duell mit der Tschechin kann Bacsinszky nach dem Turnier in Rom ein wenig zuversichtlicher Richtung French Open blicken. Erst zum 2. Mal seit dem 3. Runden-Aus am Australian Open gelangen der Schweizerin auf der WTA-Tour 2 Siege in Folge.

In den Partien gegen Timea Babos (6:2, 6:2), Barbora Strycova (6:4, 6:2) und auch gegen Pliskova liess Bacsinszky Aufwärtstendenz erkennen.