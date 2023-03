Die Ukrainerin Marta Kostjuk gewinnt durch einen 6:3, 7:5-Finalsieg über Warwara Gratschewa (RUS) das Turnier in Austin.

Kostjuk sank nach ihrem verwandelten Matchball auf die Knie, kauerte sich hinter der Grundlinie auf den Boden und schluchzte. Anschliessend verweigerte die 20-Jährige ihrer Gegnerin den traditionellen Handschlag am Netz.

Sie werde das nicht tun, wenn sie gegen eine Kontrahentin aus Russland oder Belarus spiele, sagte sie bei der Siegerehrung, und ergänzte unter dem Beifall des Publikums: «Ich möchte diesen Titel der Ukraine und all den Menschen widmen, die gerade kämpfen und sterben.» Es war das erste ukrainisch-russische Finalduell seit Beginn der russischen Invasion in der Ukraine am 24. Februar 2022.

Für Kostjuk war es der erste Turniersieg auf WTA-Stufe. Sie rückte dadurch im Ranking um 12 Plätze auf Rang 40 vor. Die 22-jährige Gratschewa, die vor allem in Frankreich trainiert, machte trotz der Niederlage gar einen Sprung um 22 Plätze auf Position 66.