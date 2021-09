Belinda Bencic (WTA 12) schafft an den US Open problemlos den Einzug in die 2. Runde.

Die Olympiasiegerin schlägt die Niederländerin Arantxa Rus (WTA 71) 6:4, 6:4.

In der nächsten Runde trifft Bencic auf die Italienerin Martina Trevisan (WTA 106).

Belinda Bencic ist der Start in das erste Grand-Slam-Turnier seit ihrem Olympiasieg hervorragend geglückt. Die 24-Jährige schlug die Niederländerin Arantxa Rus problemlos in 2 Sätzen und zog in New York in die 2. Runde ein.

Nach 1:30 Stunden verwertete Bencic in einer einseitigen Partie ihren 1. Matchball. Bezeichnenderweise gewann die Ostschweizerin den letzten Punkt des Matchs mit dem Aufschlag. Denn dieser funktionierte bei Bencic über die gesamte Partie einwandfrei. Der entscheidende Service-Durchbruch im 2. Satz gelang Bencic beim Stand von 2:2. Weil die Schweizerin keinen einzigen Breakball zulassen musste, war der klare 2-Satz-Sieg nie in Gefahr.

Bencic mit Blitzstart

Beim 3. Aufeinandertreffen mit der Niederländerin war Bencic ein perfekter Start in die Partie gelungen. Schon im 1. Game holte sie sich das Break und bestätigte dieses in der Folge zu Null. Der Service-Durchbruch sollte für den Gewinn des 1. Satzes reichen, denn Bencic war bei eigenem Aufschlag unantastbar. Nur gerade 3 Punkte (von 23) gab die Olympiasiegerin im 1. Durchgang bei eigenem Service ab.

Premiere gegen Trevisan

In der 2. Runde trifft Bencic auf die Italienerin Martina Trevisan (WTA 106), die sich in 2 Sätzen gegen die US-Amerikanerin Coco Vandeweghe (WTA 160) durchsetzte. Gegen Trevisan hat Bencic bisher noch nie gespielt.