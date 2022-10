Legende: Wird nicht für Polen antreten Iga Swiatek. Imago/Zuma Wire

Die Weltranglisten-Erste verzichtet wegen des aus ihrer Sicht zu gedrängten Programms am Ende der Saison. Swiatek steht in der Woche vor der Nachfolge-Veranstaltung des Fed Cups bei den WTA Finals in Fort Worth im US-Staat Texas im Einsatz. Das Turnier mit den besten acht Spielerinnen des Jahres endet am 7. November, einen Tag vor dem Auftakt des Billie Jean King Cups.

«Es tut mir sehr Leid», schrieb Swiatek auf Instagram. Sie spiele immer sehr gerne für ihr Heimatland. Aber: «Ich bin enttäuscht, dass sich die Tennisverbände nicht auf so etwas Grundlegendes wie den Turnierkalender einigen konnten, der uns nur einen Tag Zeit lässt, um durch die Welt zu reisen und die Zeitzone zu ändern.» Die Finals werden von der WTA organisiert, das Länder-Turnier von der ITF.

Polen trifft in seiner Gruppe auf Tschechien und die USA. Die nach dem Ausschluss von Vorjahressieger Russland topgesetzte Schweizer Equipe kämpft gegen Kanada und Italien um einen Halbfinal-Platz.