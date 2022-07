Simona Waltert (WTA 154) schafft beim WTA-Turnier in Lausanne den grossen Coup und bezwingt Danielle Collins (USA/WTA 7) mit 6:7 (5:7), 6:3, 7:6 (8:6).

Für die junge Bündnerin ist es der grösste Einzel-Erfolg auf WTA-Stufe.

Belinda Bencic (WTA 13) steht nach einem 3:6, 6:3, 6:1-Sieg gegen Diane Parry (FRA/WTA 77) ebenfalls im Achtelfinal und trifft dort auf Landsfrau Susan Bandecchi (WTA 229).

Nach Susan Bandecchi hat am Dienstag beim WTA-Turnier in Lausanne auch Simona Waltert für einen Schweizer Exploit gesorgt – für einen noch grösseren als die Tessinerin am Vortag. Die 21-jährige Bündnerin eliminierte in der 1. Runde mit Danielle Collins nicht nur die Nummer 1 des Turniers am Genfersee, sondern gleichzeitig auch die Nummer 7 der Welt.

Dabei stellte Waltert im Tiebreak des Entscheidungssatzes ihre Kämpferqualitäten unter Beweis, als sie mit 3:6 ins Hintertreffen geriet. Die Schweizerin wehrte 3 Matchbälle der Amerikanerin ab und schaffte mit 5 gewonnenen Punkten in Folge die Wende. Nach etwas über 3 Stunden stand ihr Sieg fest.

In Lausanne hat alles begonnen

Für Waltert ist es mit Abstand der grösste Einzel-Erfolg ihrer Karriere. Dass dieser ausgerechnet in Lausanne zustande kam, ist kein Zufall. Bereits 2019 war die Churerin hier mit einer Wildcard am Start und feierte ihren ersten Sieg auf der WTA-Tour. Allerdings profitierte sie im 3. Satz von der Aufgabe der an Nummer 1 gesetzten Julia Görges.

Legende: Hinterlässt in Lausanne erneut ihre Spuren Simona Waltert. Freshfocus/Pascal Müller

Im Vorjahr gewann Waltert im Waadtland an der Seite von Bandecchi den Titel im Doppel. Ansonsten ist die Bündnerin vornehmlich auf der ITF-Tour unterwegs, wo sie am vergangenen Sonntag ihren 6. Titel gewonnen hat. Als Nummer 154 der Welt ist Waltert aktuell so gut klassiert wie noch nie.

Nach dem Sieg gegen Collins, die sich 15 Doppelfehler leistete (Waltert deren 12), dürfte die Bünderin im Ranking weiter Plätze gut machen. Ihre Gegnerin in der 2. Runde ist die spanische Qualifikantin Cristina Bucsa, die Nummer 126 der Welt.

Bencic macht Schweizer Duell perfekt

Weil Waltert für ihren Exploit mehr als 3 Stunden benötigte, kam Belinda Bencic etwas später zum Zug, als ursprünglich geplant. Und weil die Ostschweizerin den Startsatz gegen Diane Parry verlor, musste sie gegen die Französin ebenfalls über die volle Distanz. Ihr 3:6, 6:3, 6:1-Sieg stand nach 2:18 Stunden fest.

Im 1. Satz hatte Parry einen bestechend sicheren Auftritt hingelegt und die Schweizerin immer wieder vor Probleme gestellt. In der Folge nahm Bencic das Zepter aber zunehmends in die Hand. Kam sie im Startdurchgang noch zu einer einzigen Breakchance, waren es in den Sätzen 2 und 3 gleich 18.

01:04 Video Kurz-Zusammenfassung Parry – Bencic Aus Sport-Clip vom 12.07.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 4 Sekunden.

Im Achtelfinal trifft Bencic auf ihre Landsfrau Bandecchi. Die Tessinerin hatte sich am Montag überraschend gegen die Französin Océane Dodin durchgesetzt.