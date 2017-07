Masarova kommt vom Erfolgsweg ab

Heute, 19:06 Uhr

Rebeka Masarova hat ihren Höhenflug vom Vorjahr am WTA-Turnier in Gstaad nicht wiederholen können. Nach 2:33 Stunden erbittertem Kampf ging der 17-Jährigen in der 1. Runde die Luft aus.

Bild in Lightbox öffnen. Schwachpunkt Service: Masarova bringt ihren Aufschlag im 2. Umgang nur 2 Mal durch.

Masarova bringt ihren Aufschlag im 2. Umgang nur 2 Mal durch. Pluspunkt Kampfgeist: Doch sie korrigiert nach verlorenem Startsatz 4 Mal einen Break-Rückstand und schafft in extremis den Ausgleich.

Doch sie korrigiert nach verlorenem Startsatz 4 Mal einen Break-Rückstand und schafft in extremis den Ausgleich. Bitteres Ende: Trotzdem muss sie sich Anna Kalinskaya mit 5:7, 7:6, 5:7 beugen. Das Frauenturnier im Saanenland war Rebeka Masarova bei seiner 2. Auflage nicht mehr so gut gesinnt wie noch bei der Premiere. Nach ihrem sensationellen Halbfinal-Vorstoss im 2016 zog die Baselbieterin heuer in einer 1.-Runden-Partie, die auf Messers Schneide lag, den Kürzeren. Dabei legte die erst 17-jährige Schweizerin (WTA 468) gegen Anna Kalinskaya (WTA 150) im Duell zweier Newcomerinnen durchaus vielversprechend los. Nach unerschrockenem Start führte sie 5:2 – ehe sie vom Erfolgsweg abkam. Im 2. Satz hinkte die Baselbieterin 4 Mal einem Break-Rückstand hinterher, kämpfte sich aber jedesmal zurück. Nach 3 abgewehrten Matchbällen riss sie im Tiebreak das Ruder mit 11:9 herum. Im Entscheidungssatz verspielte sie ein 4:2.

bud