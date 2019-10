Die Saison der erst 15-jährigen Cori Gauff erfuhr im österreichischen Linz ein weiteres Highlight. Die US-Amerikanerin gewann den Final des Turniers gegen Jelena Ostapenko mit 6:3, 1:6, 6:2 und feierte ihren ersten Turniersieg auf Stufe WTA. Damit kürte sich Gauff zur jüngsten Turniersiegerin auf der WTA-Tour seit der Tschechin Nicole Vaidisova vor 15 Jahren.

Als Lucky Loserin zum Titel

Kurios war, dass der Teenager eigentlich in der Qualifikation an der Deutschen Tamara Korpatsch gescheitert war. Gauff bekam als Lucky Loserin eine zweite Chance. Und diese nutzte sie zu ihrem bisher grössten Erfolg der noch jungen Karriere. In der Weltrangliste wird Gauff am Montag einen grossen Sprung nach vorne machen und erstmals unter den Top 100 stehen.