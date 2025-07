Venus Williams versprüht vor ihrem mit Spannung erwarteten Comeback Optimismus: «Ich spüre, dass ich gut spielen werde. Ich bin immer noch dieselbe Spielerin. Ich schlage hart. Das ist mein Markenzeichen», sagte die siebenfache Major-Siegerin im Vorfeld des WTA-500-Turniers in Washington.

Mehr als ein Jahr hat die inzwischen 45-jährige Amerikanerin nicht mehr auf der Tour gespielt; letztmals schlug sie im März 2024 in Miami auf. Dazwischen lag ein chirurgischer Eingriff zur Entfernung eines Uterus-Myoms, welches starke Schmerzen verursachte, wie sie kürzlich offen legte.

«Spürte das Adrenalin»

Die Wettkampflust kam nach ihren Worten bei einem Besuch in Wimbledon zurück. «Es war so schön und spannend. Ich erinnerte mich an die guten Zeiten und spürte das Adrenalin», so die fünffache Turniersiegerin auf dem «heiligen Rasen».

Ihre Lieblingsunterlage ist allerdings der Hartplatz – auch darum hat sie anders als in den Vorjahren die Wildcard für das Turnier in Washington angenommen. In der 1. Runde trifft sie voraussichtlich am Dienstag auf Landsfrau Peyton Stearns (WTA 35). Als die 23-Jährige geboren wurde, hatte Williams bereits vier Grand-Slam-Titel und Olympiagold in der Tasche.

Mittelfristige Zukunft unklar

Ob sie das Generationenduell gewinnt, ist Williams nach eigenen Aussagen gar nicht so wichtig: «Mein Ziel ist es, Spass zu haben und den Moment zu geniessen. Erfolg definiere ich, an mich zu glauben und meinen Weg zu gehen.»

Ob die Rückkehr auf den Court eine einmalige Sache bleibt oder der Auftakt zu einem ernsthaften Comeback ist, liess Williams offen: «Ich weiss, was ich will. Aber ich will nicht darüber sprechen. Im Moment bin ich hier. Aber wer weiss? Vielleicht gibt es mehr», meinte die zweifache US-Open-Gewinnerin über einen möglichen Auftritt beim letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres.

