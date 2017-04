Nach Fehlstart: Hingis/Bacsinszky im Biel-Final

Heute, 18:39 Uhr

Martina Hingis und Timea Bacsinszky gewinnen ihren Halbfinal am Ladies Open in Biel im Champions-Tiebreak. Gegen das an Nummer 1 gesetzte Duo Xenia Knoll/Demi Schuurs bekundete das Olympia-Gespann aber lange Mühe.

Bild in Lightbox öffnen. Martina Hingis und Timea Bacsinszky stehen in Biel im Doppel-Final

Im Halbfinal schalten sie das schweizerisch-niederländische Duo Xenia Knoll/Demi Schuurs mit 5:7 6:4 und 10:3 aus

Der Doppel-Final findet am Sonntag um 12 Uhr statt Auf den Tag genau ein halbes Jahr nach dem Silbermedaillen-Gewinn von Rio haben Bacsinszky/Hingis am Ladies Open in Biel den Finaleinzug geschafft. Der Weg ins Endspiel hatte es aber in sich. Zusatzinhalt überspringen TV-Hinweis Frauen-Tennis aus Biel gibt's auch am Samstag. SRF zwei überträgt die beiden Einzel-Halbfinals ab 14:00 Uhr live. Auf srf.ch/sport oder in der Sport App sind Sie ebenfalls live mit dabei. Start verschlafen Bacsinszky erwischte im Halbfinal gegen Xenia Knoll/Demi Schuurs einen Kaltstart. Bereits das erste Aufschlagspiel musste die Romande zu null abgeben, schnell lagen die Gegnerinnen 3:0 vorne. Als Knoll/Schuurs beim Stand von 5:4 zum Gewinn des 1. Satzes servieren konnten, gelang Bacsinszky/Hingis das Rebreak. Doch die Freude währte nicht lange. Das schweizerisch-niederländische Duo gewann die nächsten 2 Games und somit den Startsatz mit 7:5. Kurve noch gekriegt Die kontinuierliche Steigerung beim Schweizer Duo zeigte sich dann zu Beginn des 2. Umgangs. Bacsinszky/Hingis schafften das frühe Break und gaben diesen Vorsprung bis zum Schluss nicht mehr her. Nach einem 6:4 und dem Satzausgleich musste das Champions-Tiebreak entscheiden. In diesem liess das Schweizer Duo ihren Gegnerinnen nicht den Hauch einer Chance. Bacsinsky/Hingis verwerteten schliesslich den 1. Matchball zum 10:3. Auf wen die Olympia-Zweiten im Endspiel treffen, ist noch nicht entschieden. Sendebezug: Livestream auf srf.ch/sport, 14.04.2017, 16:30 Uhr

mlo