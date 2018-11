Die Waadtländerin (WTA 241) überrascht in Limoges in der 1. Runde gegen Alizé Cornet (WTA 47) mit einem 6:2, 6:2-Sieg. Zwei Tage nach ihrem ITF-Turniersieg in Nantes ist Bacsinszky also auch gegen die um fast 200 Plätze besser klassierte Französin erfolgreich. Cornet war in Limoges auf dem Papier die zweitbeste Spielerin.

Durch ihren Sieg wird Bacsinszky am Mittwoch im Achtelfinal auf Wera Swonarjowa (WTA 123) treffen. Mit der Russin hat die Schweizerin Anfang des Jahres in St. Petersburg einen Titel im Doppel feiern können.