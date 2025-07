Legende: «Wenn ich das Turnier gewinne, trete ich nicht zurück» Das sagte Eugenie Bouchard nach ihrem Auftaktsieg in Montreal. imago images/Zuma Press

Eugenie Bouchard (WTA 1062) hat ihre Abschiedstournee um mindestens ein Spiel verlängert. Bei ihrem Heimturnier in Montreal setzte sich die 31-Jährige in der Nacht auf Dienstag mit 6:4, 2:6, 6:2 gegen Emiliana Arango (WTA 81) aus Kolumbien durch.

Bouchard hatte Anfang des Monats angekündigt, dass sie sich nach dem Turnier in ihrer Heimatstadt zurückziehen werde. Die Wimbledon-Finalistin von 2014 hatte in den letzten Jahren immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Die Partie gegen Arango war erst ihr zweites Einzel in diesem Jahr. In Montreal ist Bouchard dank einer Wildcard am Start.

Nächste Gegnerin der Kanadierin ist Belinda Bencic (WTA 20). Die Ostschweizerin genoss in der 1. Runde ein Freilos. Alle bisherigen drei Duelle zwischen den beiden Spielerinnen gingen an Bencic. Das letzte Aufeinandertreffen datiert von 2022, die anderen beiden liegen einiges weiter zurück (2015).