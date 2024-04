Nach den ATP Next Gen Finals wandert auch das Saison-Endturnier der WTA auf die arabische Halbinsel.

Von 2024-2026: WTA Finals künftig in Saudi-Arabien

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Sombreros und Trompeten wird es in Saudi-Arabien nicht geben Siegerin Iga Swiatek bei den WTA Finals 2023 im mexikanischen Cancun. Keystone/Fernando Llano

Die Spekulationen rund um den künftigen Austragungsort der WTA Finals haben ein Ende: Das Saison-Endturnier der Frauen findet von 2024 bis 2026 in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad statt. Dies vermeldete die WTA am Donnerstag.

«Ein Frauen-Turnier von dieser Grösse und Tragweite austragen zu dürfen, ist ein wichtiger Moment für den Tennis-Sport in Saudi-Arabien. Die WTA Finals können speziell unsere jungen Mädchen und Frauen inspirieren», sagte der saudische-arabische Sportminister Prinz Abdulaziz bin Turki Al Saud.

Engagements in vielen Sportarten

Damit baut das Königreich auf dem Weg zum angestrebten Zentrum des Weltsports seinen Einfluss auch im Tennis mit Nachdruck aus. Bereits die ATP Next Gen Finals, wo sich die besten Jungprofis des Jahres messen, finden seit letzter Saison in Saudi-Arabien (in der Hafenstadt Jeddah) statt.

Daneben investierte Saudi-Arabien in den letzten Jahren viel Geld, um wichtige Events in anderen Sportarten wie Fussball, Golf oder Formel 1 ins Land zu holen.