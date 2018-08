Nach überstandener Qualifikation hat die 1. Runde für Stefanie Vögele (WTA 77) in Cincinnati Endstation bedeutet. Gegen die zweifache Major-Siegerin Swetlana Kusnezowa (WTA 88) musste sich die Schweizerin nach 2:13 Stunden 4:6, 6:2, 6:7 (5:7) geschlagen geben. Die Niederlage Vögeles gegen die Russin war äusserst bitter. Im 3. Satz erspielte sie sich beim Stand von 6:5 einen Matchball, den sie aber nicht nutzen konnte.

Für Andy Murray hat das ATP-1000-Turnier in Cincinnati mit einer Enttäuschung geendet. Der schottische Wildcard-Inhaber, der in der 3. Runde auf Roger Federer hätte treffen können, unterlag dem Franzosen Lucas Pouille in der Startrunde 1:6, 6:1, 4:6. Nach einjähriger Verletzungspause kommt Murray weiterhin nicht auf Touren. In Washington hatte er Anfang August wegen Erschöpfung vor dem Viertelfinal aufgegeben und im Anschluss auf das Turnier in Toronto verzichtet.

Roger Federer bekommt es in Cincinnati nach einem Freilos zum Auftakt in der 2. Runde mit Peter Gojowczyk zu tun. Der 29-jährige Deutsche (ATP 48) setzte sich in der 1. Runde gegen den Portugiesen João Sousa (ATP 63) durch. Gojowczyk schaffte in diesem Jahr erstmals den Sprung unter die Top 50. In Delray Beach im Februar und in Genf im Mai erreichte er den Final. Gegen Federer hat er bislang noch nie gespielt. Die Partie ist in der Nacht auf Mittwoch um 01:00 Uhr Schweizer Zeit angesetzt.

