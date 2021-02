Legende: «Down under» doch noch richtig Schwung aufgenommen Die Bielerin Jil Teichmann. Reuters

Teichmann am «Trostturnier» im Viertelfinal

Erstmals seit August 2020 reiht Jil Teichmann (WTA 58) auf der Tour wieder drei Einzelsiege aneinander – und zwingt dabei die dritte Rumänin in Folge in die Knie. Gegen die im Ranking zwei Positionen besser eingestufte Patricia Maria Tig profitierte die Schweizerin in Melbourne von einer Aufgabe beim Stand von 6:3, 3:3 aus ihrer Sicht. In ihrem erst 2. WTA-Viertelfinal bei einem Hartplatz-Turnier trifft die 23-jährige Linkshänderin auf die Tschechin Marie Bouzkova (WTA 50). Die «Phillip Island Trophy» wird parallel zur zweiten Woche der Australian Open ausgetragen und gehört der 250er-Kategorie an.