Legende: Kehrt auf die Tour zurück Belinda Bencic. key/EPA/John G. Mabanglo

Bencic kehrt in Bad Homburg zurück

Nach über sechswöchiger Verletzungspause ist die beste Schweizer Tennisspielerin zurück auf der Tour. Belinda Bencic (WTA 35) wird ab Sonntag beim Rasenturnier in Bad Homburg antreten und sich so auf Wimbledon vorbereiten. Erste Gegnerin beim WTA-500-Turnier ist Jekaterina Alexandrowa (WTA 18). Auf die an Nummer 8 gesetzte Russin traf Bencic bereits siebenmal. Vier dieser Partien konnte sie gewinnen, darunter vor vier Jahren auf Rasen in Berlin.

Sabalenka scheitert an Weltnummer 164

Die Weltranglisten-Erste Aryna Sabalenka ist beim WTA-500-Turnier in Berlin vorzeitig gescheitert. Die 27-jährige Belarussin unterlag im Halbfinal der Tschechin Marketa Vondrousova (WTA 164) überraschend 2:6, 4:6. Noch im Viertelfinal hatte Sabalenka gegen die Kasachin Jelena Rybakina (WTA 11) ein Ausscheiden in extremis abgewendet und vier Matchbälle ihrer Gegnerin abgewehrt. Im Halbfinal war die ehemalige Wimbledon-Siegerin Vondrousova zu stark. Bereits das letzte Aufeinandertreffen vor einem Jahr in Stuttgart hatte die Tschechin gewonnen.

