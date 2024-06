Legende: Scheitert in der 1. Runde Viktorija Golubic. Keystone/Caroline Blumberg/Archiv

Golubic in Eastbourne ausgeschieden

Nach der erfolgreichen Qualifikation ist das WTA-250-Turnier in Eastbourne für Viktorija Golubic in der 1. Runde zu Ende gegangen. Die Zürcherin unterlag der Weltnummer 79 Ashlyn Krueger (USA) knapp in drei Sätzen mit 1:6, 7:6 (9:7), 5:7. Als nächstes steht für Golubic ab kommendem Montag das Grand-Slam-Turnier in Wimbledon auf dem Programm. An der Church Road erreichte die 31-Jährige vor drei Jahren sensationell den Viertelfinal.

Wimbledon-Quali: Ryser und Waltert weiter

Valentina Ryser (WTA 236) und Simona Waltert (WTA 227) haben die Startrunde der Wimbledon-Qualifikation überstanden. Die 23-jährige Thunerin Ryser schlug die Argentinierin Martina Capurro Taborda (WTA 161) mit 6:2, 7:6 (7:4). Waltert zeigte gegen die erst 17-jährige Amerikanerin Clervie Ngounoue (WTA 384) Moral und gewann in 2:15 Stunden mit 2:6, 6:4, 7:5. Zu Ende ist die Qualifikation bereits für Jil Teichmann (WTA 197) und Celine Naef (WTA 173). Beide unterlagen ihren Startgegnerinnen in zwei Sätzen.