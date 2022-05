Legende: Verpasst 2022 seinen Heim-Grand-Slam Gaël Monfils. IMAGO / ZUMA Wire

Monfils muss für die French Open passen

Gaël Monfils (ATP 22) wird in Paris nicht zum 2. Grand-Slam-Turnier des Jahres starten können. Der Franzose leidet an einer Fussverletzung. Dem 35-Jährigen macht ein Fersensporn im rechten Fuss zu schaffen, wie er auf Twitter bekannt gab. Er wolle das Problem mit einem operativen Eingriff behandeln, um so schnell wie möglich wieder an Turnieren teilnehmen zu können.

Golubic in Strassburg weiter

Viktorija Golubic (WTA 60) hat auf Sand im 4. Anlauf erstmals in diesem Jahr die 2. Runde erreicht. Am WTA-250-Turnier in Strassburg bezwang die Zürcherin zum Auftakt die Deutsche Yana Morderger (WTA 379) 6:0, 6:4. Nach dem klaren Verdikt im Startsatz war der 2. Umgang hart umkämpft. Erst nach 9 (!) Breaks in Folge brachte Golubic als erste Spielerin ihren Aufschlag durch und verwertete nach 1:10 Stunden den 1. Matchball.

Missglückte Premiere von Lulu Sun

Lulu Sun (WTA 276) ist bei ihrem ersten Auftritt im Haupttableau eines WTA-Turniers chancenlos geblieben. Die in Neuseeland geborene Schweizerin unterlag der Niederländerin Arantxa Rus (WTA 76) in 87 Minuten mit 3:6 und 0:6. Sun hatte für das Turnier in Rabat eine Wildcard bekommen.

Legende: Premiere missglückt Lulu Sun scheitert in Rabat in der 1. Runde. Freshfocus/Thomas Schreyer/Archiv