Legende: Gewinnt in Rotterdam Jannik Sinner. Keystone/Peter de Jong

Sinner kehrt triumphal zurück

Jannik Sinner hat bei seiner Rückkehr auf die ATP-Tour sogleich reüssiert. Der Australian-Open-Champion krönte sich beim ATP-500-Turnier in Rotterdam (NED) zum Champion. Im Final setzte sich der Italiener in gut zwei Stunden mit 7:5, 6:4 gegen Alex de Minaur (ATP 11) aus Australien durch. Dank diesem Erfolg wird Sinner am Montag im Ranking an Daniil Medwedew (RUS) vorbeiziehen und neu als Nummer 3 grüssen. So gut war zuvor noch kein Italiener klassiert. Novak Djokovic (SRB) führt die Weltrangliste weiter vor Carlos Alcaraz (ESP) an.

Sun triumphiert in Roehampton

Die aufstrebende Schweizer Tennisspielerin Lulu Sun feierte beim 50'000 Dollar dotierten Hartplatz-Turnier in Roehampton im Südwesten von London ihren 6. Turniersieg auf der ITF-Tour. Die 22-jährige Genferin setzte sich im Final gegen die Britin Heather Watson (WTA 132) 7:5, 7:5 durch. Die Linkshänderin, in Neuseeland geborene Tochter eines Kroaten und einer Chinesin, wird sich in der Weltrangliste auf Position 182 verbessern – ein Bestwert. Erst kürzlich hat sich Lulu Sun an den Australian Open zum 1. Mal für das Hauptfeld eines Grand-Slam-Turniers qualifiziert.