Legende: Nicht zu stoppen Iga Swiatek. Keystone/Noushad Thekkayil

Swiatek triumphiert in Doha

Iga Swiatek hat zum 3. Mal in Folge das WTA-1000-Turnier von Doha gewonnen. Die topgesetzte Polin entschied den Final gegen die Kasachin Jelena Rybakina (WTA 4) mit 7:6 (8:6), 6:2 für sich. Im 1. Satz machte Swiatek einen 1:4-Rückstand wett, ehe sie den Durchgang nach 90 (!) Minuten im Tiebreak für sich entscheiden konnte. Für die 22-Jährige war es bereits der 12. Sieg in in der katarischen Hauptstadt in Folge. Insgesamt steht die Weltnummer 1 nun bei 18 WTA-Titeln.

Wawrinka trifft auf Diaz Acosta

Der Erstrunden-Gegner von Stan Wawrinka (ATP 60) beim ATP-500-Turnier in Rio de Janeiro (BRA) heisst Facundo Diaz Acosta. Der Argentinier wird in der Weltrangliste auf Platz 87 geführt und erfreut sich aktuell einer guten Form: Beim laufenden Sandplatzturnier in Buenos-Aires trifft der Lokalmatador am Samstag auf seinen Landsmann Federico Coria. Wawrinka war bereits im Achtelfinal am Chilenen Nicolas Jarry gescheitert. Gegen Diaz Acosta hat Wawrinka noch nie gespielt.