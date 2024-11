Legende: Kam bei ihrem Comeback ins Schwitzen Iga Swiatek. Imago/NurPhoto

WTA Finals: Swiatek ringt Krejcikova nieder

Nach zwei Monaten Absenz von der Tour ist Iga Swiatek die Rückkehr ins Wettkampfgeschehen geglückt. Die polnische Weltnummer 2 gewann bei den WTA Finals in Riad ihr Auftaktspiel gegen die Tschechin Barbora Krejcikova (WTA 13) in 2:35 Stunden mit 4:6, 7:5 und 6:2. Dabei gelang ihr nach 0:3-Rückstand im 2. Satz noch die grosse Wende. Letztmals war Swiatek bei den US Open auf dem Court gestanden. Im anderen Gruppenspiel stehen sich am Sonntag noch die Amerikanerinnen Coco Gauff und Jessica Pegula gegenüber.