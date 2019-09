Teichmann in Peking bereits out

Teichmann scheitert in der 1. Runde

Legende: Hatte kein Glück in Peking Jil Teichmann. Keystone

Am WTA-Premier-Turnier in Peking ist Jil Teichmann in der 1. Runde ausgeschieden. Die 22-jährige Bielerin unterlag der zehn Jahre älteren Deutschen Andrea Petkovic 6:7 (4:7), 3:6. Im ersten Satz lag Teichmann (WTA 72) gegen die ehemalige Top-10-Spielerin Petkovic (WTA 85) zweimal mit einem Break voraus. Sie vergab beim Stand von 5:4 mit eigenem Aufschlag aber einen Satzball und liess das zweite Re-Break zu. Belinda Bencic ist damit die einzige im Turnier verbleibende Schweizerin. Sie trifft in der 2. Runde auf Venus Williams.