Teichmann nach starkem Start out

Die als Nummer 8 gesetzte Jil Teichmann (WTA 75) ist beim WTA-250-Turnier in Strassburg im Achtelfinal ausgeschieden. Die Bieler Linkshänderin unterlag der Amerikanerin Emma Navarro (WTA 82) 6:2, 3:6, 2:6. Zwar geriet Teichmann im 1. Duell gegen Navarro 0:2 in Rückstand, danach gewann sie aber 7 Games in Serie. Nach dem 3:3 im 2. Satz war es allerdings die Schweizerin, die eine schlechte Phase einzog und 5 Spiele hintereinander verlor. Nach dem Serviceverlust zum 0:1 im entscheidenden Satz gelang es Teichmann nicht mehr, ihrer Gegnerin den Aufschlag abzunehmen. Nach gut 2 Stunden Spielzeit nutzte Navarro ihren 1. Matchball.

Lauter Niederlagen in der French-Open-Quali

Am 2. Tag der French-Open-Quali hat es für die Schweizer Vertreter ausschliesslich Niederlagen abgesetzt. Bei den Männern blieben sowohl Henri Laaksonen als auch Antoine Bellier in der 1. Runde hängen. Bei den Frauen erwischte es Viktorija Golubic, Joanne Züger und Susan Bandecchi. Damit haben von insgesamt elf Schweizerinnen und Schweizern einzig Dominic Stricker, Simona Waltert und Ylena In-Albon den Sprung in die 2. Quali-Runde geschafft.