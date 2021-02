Belinda Bencic (WTA 12) wird nach abgesessener Quarantäne vor den Australian Open beim am Mittwoch beginnenden WTA-Turnier «Grampians Trophy» ihre unmittelbare Turnier-Vorbereitung lancieren. In der Startrunde geniesst sie wie die topgesetzte Bianca Andreescu (CAN) ein Freilos. Anschliessend wartet die Amerikanerin Alison Riske (WTA 26) oder die Rumänin Sorana Cirstea (WTA 72). Ihren ersten Einsatz «down under» hat die Ostschweizerin am Dienstag im Doppel an der Seite von Barbora Strycova.