Out in 1. Runde von Shenzhen

Belinda Bencic (WTA 8) ist der Auftakt in die neue Saison gründlich missglückt. Die topgesetzte Ostschweizerin unterlag im chinesischen Shenzhen in der 1. Runde der Russin Anna Blinkowa mit 6:3, 3:6 und 3:6.

Bencic wehrt nur 1 von 6 Breakchancen ab

Obwohl Bencic im 1. Satz zweimal gebreakt wurde, konnte sie den Umgang noch für sich entscheiden. In den Durchgängen 2 und 3 musste die 22-Jährige den Aufschlag aber erneut je zweimal abgeben. Insgesamt konnte Bencic nur 1 von 6 Breakchancen gegen sich abwehren. Nach knapp 2 Stunden war die Niederlage besiegelt.

Bencic spielte erstmals gegen die 21-jährige Blinkowa, die in der Weltrangliste aktuell auf Position 58 geführt wird. Am Ende der letzten Saison hatte die Schweizerin ebenfalls in Shenzhen erstmals an den WTA Finals teilgenommen und war dabei in die Halbfinals vorgestossen. Gegen Jelina Switolina musste sie damals jedoch im dritten Satz verletzungsbedingt aufgeben.

Teichmann nun gegen Görges Jil Teichmann (WTA 68) trifft im Achtelfinal des WTA-Turniers von Auckland auf Titelverteidigerin Julia Görges (WTA 41). Die Deutsche setzte sich zum Auftakt gegen die belgische Qualifikantin Greet Minnen 6:1, 7:6 (7:4) durch.