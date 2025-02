Belinda Bencic muss sich beim WTA-1000-Turnier in Dubai in der 2. Runde Emma Navarro beugen.

Out in 2. Runde von Dubai

Legende: Muss sich aus Dubai verabschieden Belinda Bencic. Reuters/Rula Rouhana

In der 1. Runde noch hatte Belinda Bencic (WTA 65) ihrer Gegnerin Aoi Ito gerade Mal 2 Games zugestanden, nun musste sie über die volle Distanz – und unterlag. Die Weltnummer 9 Emma Navarro (USA) war allerdings auch ein anderes Kaliber als Qualifikantin Ito.

Nach dem verlorenen Startsatz im Tiebreak (nach nicht verwertetem Satzball) drehte Bencic auf. Einen ersten frühen Breakvorsprung gab sie noch her, anschliessend zog sie aber vom 2:2 zum 6:2 davon und schaffte gegen die US-Open-Halbfinalistin den Ausgleich.

Serie stoppt bei 6

Im Entscheidungssatz gingen Bencic etwas die Kräfte aus. 4 Mal liess sich die 27-Jährige den Aufschlag abnehmen. Am Ende unterlag sie im ersten Duell auf WTA-Stufe gegen Navarro 6:7 (6:8), 6:2, 3:6.

Damit endet Bencics Serie nach 6 Siegen am Stück. Vor Wochenfrist hatte sie in Abu Dhabi, nur 130 km von Dubai entfernt, den Titel geholt. Trotz der dritten Niederlage des Jahres wird die Ostschweizerin zehn Monate nach der Geburt von Tochter Bella am Montag in die Top 60 zurückkehren.

WTA Dubai