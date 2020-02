Kim Clijsters ist trotz einer starken Leistung mit einer Niederlage gegen Garbiñe Muguruza in ihr Comeback gestartet.

Out in Dubai

Die Belgierin Kim Clijsters hat ein starkes Comeback auf der WTA-Tour gefeiert. In ihrem 1. Match nach 2728 Tagen musste sich die 36-Jährige in Dubai in der 1. Runde Garbiñe Muguruza (WTA 16) erst nach hartem Kampf 2:6, 6:7 (6:8) geschlagen geben.

Clijsters kann mithalten

Die dreifache Mutter deutete ihr einstiges Können gegen Muguruza umso mehr an, je länger die Partie dauerte. Im 2. Satz präsentierte sich Clijsters auf Augenhöhe, machte ein 0:3 und ein 2:4 wett und führte 5:4 sowie 6:5. Im Tiebreak wehrte sie einen Matchball ab, bevor sie der Australian-Open-Finalistin Muguruza nach 97 Minuten unterlag.

Clijsters gab in Dubai ihr 2. Comeback ihrer Karriere. Sie war 2007 als einmalige US-Open-Gewinnerin wegen ihrer Schwangerschaft erstmals zurückgetreten. Das erste Comeback dauerte von 2009 bis 2012. In dieser Zeit konnte sie 3 weitere Grand-Slam-Titel im Einzel erringen (2x US Open, 1x Australian Open). Auch im Doppel feierte Clijsters 2 Titel auf Major-Stufe. Insgesamt stand sie im WTA-Ranking 20 Wochen auf Platz 1.