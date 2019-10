Die Schweizerin unterliegt der Russin beim WTA-Turnier in Luxemburg in der 1. Runde 6:2, 6:7 (4:7), 3:6.

Out in Luxemburg

Die Niederlage gegen die um 8 Plätze schlechter klassierte Margarita Gasparjan ist die 6. Auftaktniederlage für Jil Teichmann (WTA 73) in Folge. Im 2. Satz konnte die Linkshänderin zwar zum Matchgewinn aufschlagen. In der Folge gab sie die Partie aber aus der Hand und verlor in knapp zweieinviertel Stunden.

Seit dem 2. Turniersieg ihrer Karriere in Palermo hat Teichmann in den letzten zwei Monaten nur noch in der New Yorker Bronx 3 Partien der Qualifikation gewonnen.