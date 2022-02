Out in St. Petersburg

Belinda Bencic wird vom Viertelfinal-Fluch verfolgt. Seit sie im letzten August in Tokio mit dem Olympiasieg ihren grössten Erfolg gefeiert hatte, erreichte die Schweizerin (WTA 24) auf der WTA-Tour keinen Halbfinal mehr. In der Halle von St. Petersburg scheiterte sie beim 6:7 (7:9), 2:6 gegen die Estin Anett Kontaveit (WTA 9) zum 7. Mal in den letzten 6 Monaten im Viertelfinal.

Verpasste Chancen im 1. Satz

Ärgerlich war für Bencic der Verlust des 1. Satzes, als sie eine 5:3-Führung aus der Hand gab. Später hatte die Ostschweizerin im Tiebreak 2 Satzbälle in Folge, darunter einer bei eigenem Service, konnte diese Chancen aber nicht nutzen.

In Durchgang 2 geriet Bencic vorentscheidend mit 0:4 in Rückstand. Die in der russischen Metropole als Nummer 2 gesetzte Kontaveit, die auch Jil Teichmann in dieser Woche geschlagen hatte, liess sich den Vorsprung nicht mehr nehmen und kam zu ihrem 18. Sieg in Folge bei einem Hallenturnier.