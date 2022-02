Belinda Bencic wird kommende Woche nicht in Dubai antreten. Sie fokussiert sich auf das Turnier in Doha.

Nach ihrem Viertelfinal-Out gegen Anett Kontaveit in St. Petersburg sprach Belinda Bencic über gesundheitliche Einschränkungen. «Bei mir wurde irgendetwas in der Lunge festgestellt, das nicht normal ist», erklärte die Olympiasiegerin von Tokio. Nun verzichtet die Schweizerin auf das WTA-1000-Turnier in Dubai von kommender Woche, wo sie 2019 gewonnen hatte.

Inwiefern es einen Zusammenhang zwischen den Spätfolgen ihrer Corona-Erkrankung Ende letzten Jahres und der Absage gibt, ist allerdings unklar. Am WTA-1000-Event in der übernächsten Woche in Doha will die 24-Jährige wie geplant teilnehmen.