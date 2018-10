An den WTA Finals in Singapur machen die Ukrainerin Jelena Switolina und Sloane Stephens (USA) den Titel unter sich aus.

Sloane Stephens (USA) und Jelina Switolina (Ukr) haben beide erstmals das Endspiel bei den WTA Finals in Singapur erreicht. Die letztjährige US-Open-Siegerin Stephens schlug die einstige Weltranglisten-Erste Karolina Pliskova (Tsch) nach schwachem Start mit 0:6, 6:4, 6:1. Switolina hatte zuvor im Halbfinal die Niederländerin Kiki Bertens mit 7:5, 6:7, 6:4 niedergerungen.

Krasse Leistungssteigerung von Stephens

Die bisher noch ungeschlagene Stephens bekundete gegen Pliskova zu Beginn grosse Mühe. Die 25-jährige Amerikanerin schlug Fehler um Fehler und gab die ersten 8 Spiele ab. Dann aber fand die diesjährige French-Open-Finalistin besser in die Partie und schaffte die Wende.

Auch Switolina benötigt 3 Sätze

Die 24-jährige Switolina hatte in ihrem Halbfinal gegen Bertens ebenfalls zu beissen. In einem engen und von Anfang an umkämpften Spiel verwandelte sie nach 2:42 Stunden ihren ersten Matchball zum 7:5, 6:7, 6:4. Damit gewann sie wie Stephens nach einer makellosen Vorrunde auch ihre vierte Partie beim Saisonend-Turnier in Singapur und greift am Sonntag nach dem bisher wichtigsten Titel in ihrer Karriere.