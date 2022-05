Jelina Switolina durchlebt eine ausserordentlich belastende Zeit. Die Bedrohung ihrer Heimatstadt Odessa durch den Krieg nimmt täglich zu. «Jeden Tag geschieht etwas, es gibt Schüsse und Explosionen in Odessa. Das ist psychisch sehr schwierig. Ich kann mir gar nicht vorstellen, was die Menschen in der Ukraine, meine Angehörigen durchmachen», sagte die 27-Jährige am Rande eines Sportforums in Paris.

Gleichzeitig forderte sie «jeden einzelnen Spieler» aus Russland und Belarus dazu auf, seine Position zum Krieg bekannt zu geben. «Das ist sehr wichtig, damit wir wissen, dass keine schlechten Leute unter uns sind», sagte Switolina, die an dem Anlass auch einen Spendenlauf für eine Hilfsorganisation lancierte.

Nicht bei Roland Garros

Switolina, die 2021 den französischen Tennisspieler Gaël Monfils geheiratet hat, bestätigte zudem ihr Forfait für die French Open aufgrund von Rückenproblemen. Sie wolle aber ihren Mann von der Tribüne aus anfeuern. Die Ukrainerin hat seit ihrem Erstrunden-Out in Miami am 24. März keine Partie mehr bestritten.