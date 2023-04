Der Halbfinal zwischen der Schweizerin und der Amerikanerin wird am frühen Sonntagabend Schweizer Zeit fortgesetzt.

Regenpause in Charleston

Legende: Folgt nach dem Regen der Finaleinzug? Belinda Bencic ist in Charleston Titelverteidigerin. Keystone/AP/Mic Smith

Die Halbfinal-Partie des WTA-500-Turniers in Charleston zwischen Titelverteidigerin Belinda Bencic und der topgesetzten Amerikanerin Jessica Pegula musste am Samstag wegen Regens unterbrochen werden. Das Spiel wird am Sonntag um 19:30 Uhr Schweizer Zeit fortgesetzt.

Bencic hatte den 1. Satz gegen die Weltnummer 3 mit 7:5 gewonnen, Pegula führt jedoch im Tiebreak des 2. Satzes mit 4:2. Die Siegerin wird auf Ons Jabeur treffen, die 2022 den Final beim Sandplatz-Turnier im US-Bundesstaat South Carolina gegen Bencic verloren hatte.